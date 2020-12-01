В Богородицке спустя почти пять месяцев завели дело по факту слива нефтепродуктов

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Еще в июле 2020 года в Богородицке на улице Пригородной местные жители обнаружили целое озеро из нефтепродуктов. По данному факту

Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку, результаты которой передала в следственный орган.

Спустя почти пять месяцев правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Установлено, что в нарушение правил обращения экологически опасных отходов неустановленные граждане на земельном участке разместили битум, относящийся к 3-му классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в результате этого произошло загрязнение атмосферного воздуха и почвы до величин, представляющих опасность для здоровья и жизни человека.

Ход предварительного расследования уголовного дела поставлен на контроль в природоохранной прокуратуре.