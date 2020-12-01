Назван алгоритм лечения больных коронавирусом в Тульской области

Фото из архива Myslo.ru.

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

– В случае появления кашля, болей в горле или небольшой слабости, температуры меньше 38 градусов можно прийти к врачу самостоятельно. Пациента осмотрят, а при необходимости ему сразу же сделают экспресс-тест на коронавирус, результат будет готов в течение 5-15 минут. Если температура высокая и самочувствие не позволяет выйти из дома, нужно вызвать врача на дом. Если налицо симптомы коронавируса, врач предложит экспресс-тест, – пояснил Дмитрий Марков.

На сегодняшний день Тульская область закупила 25 тысяч экспресс-тестов, 19 тысяч из них уже распределены по медучреждениям, проведено более 10 тысяч экспресс-тестов.

Как связаться с поликлиникой?

На сайте каждого медучреждения есть телефон для записи к врачу или вызова врача на дом. Также вам могут предложить телемедицинскую консультацию — общение с врачом по видеосвязи. Это удобно для пациентов, которым нужно скорректировать назначенное ранее лечение, продлить или закрыть больничный.

С 16 ноября на всех сайтах больниц размещен баннер «Я не дозвонился», нажав на который, житель оставляет номер своего телефона и причину обращения, и ему перезванивает сотрудник учреждения.

Если есть вопросы или пациенту не удается дозвониться в поликлинику, можно обратиться на горячую линию минздрава. В связи с большой нагрузкой по поручению губернатора работа линии была переформатирована: увеличено количество операторов, разработаны скрипты для быстрой обработки звонков. Время ожидания ответа – менее минуты. Ежедневно операторы принимают 500-600 звонков. Если раньше количество недозвонов составляло до 50%, то сейчас – не более 3%. Жителям, чей звонок сорвался, операторы перезванивают.

С этой недели горячая линия минздрава (8-800-4444-003) работает в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00, без выходных.

Порядок лечения на дому и госпитализации

Сегодня существует семь схем лечения коронавируса на дому, в которых комбинируются 16 препаратов в зависимости от тяжести заболевания.

Дмитрий Марков подчеркнул, что при выявлении у пациента коронавируса врач сразу обеспечивает его лекарствами, если нет показаний для госпитализации. При этом не важно, пациент пришел в поликлинику или вызвал врача на дом, – он должен получить бесплатный комплект лекарств в зависимости от состояния больного. Лекарства уже получили более 7 тысяч человек.

Осмотр должен вестись соответствии с чек-листом, который предусматривает определение состояния пациента по трем критериям: сатурация, температура, частота дыхательных движений. На их основе врач принимает решение — может ли человек продолжать лечение дома или ему необходима госпитализация.

Все больные коронавирусом из группы риска госпитализируются вне зависимости от состояния.

Как оформить больничный

После подтверждения инфекции заболевшему автоматически открывается больничный лист на 2 недели. Если человек выздоровел и ПЦР-тест, который взяли на 10-й день, показал отрицательный результат, больничный закроют. Вся информация об открытии и закрытии больничного доступна в личном кабинете пациента на сайте Доктор71.

Если у людей, контактировавших с заболевшим COVID-19, нет симптомов ОРВИ, их обследование не проводится.

Новые правила выписки

Если пациент прошел назначенное лечение и чувствует себя хорошо, то через 10 дней после подтверждения коронавируса у пациента к нему приезжает фельдшер для проведения повторного теста. Через две недели от даты, когда результат теста на коронавирус зарегистрирован в базе, поликлиника планирует повторный выезд для забора ПЦР-теста. Если результат отрицательный и жалоб нет, то человека выписывают. Сдавать второй тест и ждать результата теперь не нужно.

В случае если тест отрицательный, но болезнь еще не отступила, лечение на дому продолжается, но уже без строгой самоизоляции. Тест, который берут у пациента на 10-й день болезни, – уже не экспресс, а ПЦР. Он будет готов спустя 48 часов после сдачи в лабораторию. Узнать его результат можно в личном кабинете на сайте doctor71.ru.