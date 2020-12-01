Назван алгоритм лечения больных коронавирусом в Тульской области
Что делать, если появились первые признаки инфекции?
Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.
– В случае появления кашля, болей в горле или небольшой слабости, температуры меньше 38 градусов можно прийти к врачу самостоятельно. Пациента осмотрят, а при необходимости ему сразу же сделают экспресс-тест на коронавирус, результат будет готов в течение 5-15 минут. Если температура высокая и самочувствие не позволяет выйти из дома, нужно вызвать врача на дом. Если налицо симптомы коронавируса, врач предложит экспресс-тест, – пояснил Дмитрий Марков.
На сегодняшний день Тульская область закупила 25 тысяч экспресс-тестов, 19 тысяч из них уже распределены по медучреждениям, проведено более 10 тысяч экспресс-тестов.
На сайте каждого медучреждения есть телефон для записи к врачу или вызова врача на дом. Также вам могут предложить телемедицинскую консультацию — общение с врачом по видеосвязи. Это удобно для пациентов, которым нужно скорректировать назначенное ранее лечение, продлить или закрыть больничный.
С 16 ноября на всех сайтах больниц размещен баннер «Я не дозвонился», нажав на который, житель оставляет номер своего телефона и причину обращения, и ему перезванивает сотрудник учреждения.
Если есть вопросы или пациенту не удается дозвониться в поликлинику, можно обратиться на горячую линию минздрава. В связи с большой нагрузкой по поручению губернатора работа линии была переформатирована: увеличено количество операторов, разработаны скрипты для быстрой обработки звонков. Время ожидания ответа – менее минуты. Ежедневно операторы принимают 500-600 звонков. Если раньше количество недозвонов составляло до 50%, то сейчас – не более 3%. Жителям, чей звонок сорвался, операторы перезванивают.
С этой недели горячая линия минздрава (8-800-4444-003) работает в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00, без выходных.
Сегодня существует семь схем лечения коронавируса на дому, в которых комбинируются 16 препаратов в зависимости от тяжести заболевания.
Дмитрий Марков подчеркнул, что при выявлении у пациента коронавируса врач сразу обеспечивает его лекарствами, если нет показаний для госпитализации. При этом не важно, пациент пришел в поликлинику или вызвал врача на дом, – он должен получить бесплатный комплект лекарств в зависимости от состояния больного. Лекарства уже получили более 7 тысяч человек.
Осмотр должен вестись соответствии с чек-листом, который предусматривает определение состояния пациента по трем критериям: сатурация, температура, частота дыхательных движений. На их основе врач принимает решение — может ли человек продолжать лечение дома или ему необходима госпитализация.
Все больные коронавирусом из группы риска госпитализируются вне зависимости от состояния.
После подтверждения инфекции заболевшему автоматически открывается больничный лист на 2 недели. Если человек выздоровел и ПЦР-тест, который взяли на 10-й день, показал отрицательный результат, больничный закроют. Вся информация об открытии и закрытии больничного доступна в личном кабинете пациента на сайте Доктор71.
Если у людей, контактировавших с заболевшим COVID-19, нет симптомов ОРВИ, их обследование не проводится.
Если пациент прошел назначенное лечение и чувствует себя хорошо, то через 10 дней после подтверждения коронавируса у пациента к нему приезжает фельдшер для проведения повторного теста. Через две недели от даты, когда результат теста на коронавирус зарегистрирован в базе, поликлиника планирует повторный выезд для забора ПЦР-теста. Если результат отрицательный и жалоб нет, то человека выписывают. Сдавать второй тест и ждать результата теперь не нужно.
В случае если тест отрицательный, но болезнь еще не отступила, лечение на дому продолжается, но уже без строгой самоизоляции. Тест, который берут у пациента на 10-й день болезни, – уже не экспресс, а ПЦР. Он будет готов спустя 48 часов после сдачи в лабораторию. Узнать его результат можно в личном кабинете на сайте doctor71.ru.