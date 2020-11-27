«Разул» Nissan – попался сам: в Туле задержали похитителя автомобильных колёс
Жителя Пролетарского района задержали, когда он пошёл на очередное «дело».
В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже. Ночью злоумышленник снял колёса с кроссовера Nissan Juke, припаркованного возле одного из домов Пролетарского района. Вместо дисков и резины вор оставил владельцу машины четыре кирпича.
Полицейские проверили всех местных жителей, склонных к подобным преступлениям. Удалось выяснить, что к краже может быть причастен 32-летний неработающий ранее судимый мужчина, живущий недалеко от места преступления.
Предположив, что скоро подозреваемый попытается совершить ещё одну кражу, сотрудники уголовного розыска организовали засаду. Расчёт сыщиков оказался верным – вора задержали, когда он попытался «разуть» Nissan Qashqai.
Пресс-служба регионального УМВД уточняет, что мужчина специально выбирал в качестве объекта кражи кроссоверы и внедорожники – как колёса с таких машин можно было выгодно продать. Задержанный доставлен в городское УМВД для разбирательства. Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.