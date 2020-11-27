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«Разул» Nissan – попался сам: в Туле задержали похитителя автомобильных колёс
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

«Разул» Nissan – попался сам: в Туле задержали похитителя автомобильных колёс

Жителя Пролетарского района задержали, когда он пошёл на очередное «дело».

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже. Ночью злоумышленник снял колёса с кроссовера Nissan Juke, припаркованного возле одного из домов Пролетарского района. Вместо дисков и резины вор оставил владельцу машины четыре кирпича.

Полицейские проверили всех местных жителей, склонных к подобным преступлениям. Удалось выяснить, что к краже может быть причастен 32-летний неработающий ранее судимый мужчина, живущий недалеко от места преступления.

Предположив, что скоро подозреваемый попытается совершить ещё одну кражу, сотрудники уголовного розыска организовали засаду. Расчёт сыщиков оказался верным – вора задержали, когда он попытался «разуть» Nissan Qashqai.

Пресс-служба регионального УМВД уточняет, что мужчина специально выбирал в качестве объекта кражи кроссоверы и внедорожники – как колёса с таких машин можно было выгодно продать. Задержанный доставлен в городское УМВД для разбирательства. Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

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