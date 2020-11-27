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В Тульской области пройдут масштабные проверки таксистов
Фото из архива MySlo

В Тульской области пройдут масштабные проверки таксистов

В начале ноября сотрудники ГИБДД и областного минтранса выявили более 400 нарушений ПДД водителями такси.

С 5 по 12 ноября сотрудники Госавтоинспекции, Ространснадзора и министерства транспорта по Тульской области провели масштабные рейды по выявлению нелегальных таксистов и профилактике нарушений ПДД водителями такси.

За неделю было выявлено более 400 правонарушений, среди которых. Три таксиста сели за руль, не имея водительских прав, а один из перевозчиков был их лишён.

С 1 по 7 декабря в Тульской области пройдёт второй этап профилактического мероприятия «Такси». Особое внимание сотрудники надзорных органов уделят наличию разрешений на перевозку пассажиров, техническому состоянию машин и условиям перевозки.

 

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