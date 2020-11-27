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Погода в Туле на выходных: до трёх градусов тепла и снег с дождём
Фото из архива MySlo

Погода в Туле на выходных: до трёх градусов тепла и снег с дождём

Синоптики обещают лёгкий юго-восточный ветер и давление ниже нормы.

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в Тульской области сохранится облачная погода, ожидаются осадки (снег с дождём, до 5 мм за сутки). Ветер юго-восточный, до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -2 до нуля, днём – до плюс трёх градусов. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

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