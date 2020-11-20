В Тульской области задержан беглый осужденный

Осужденный Евгений Никишин был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Чернском районе. Оперативные мероприятия проводили сотрудники оперотдела регионального УФСИН и ИК-4 во взаимодействии с УМВД и УФСБ.

В настоящее время Никишин находится в исправительной колонии № 4, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, 42-летний Евгений Никишин был осужден за пьяное ДТП, в результате которого его пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако 1 ноября этого года Никишин самовольно ушел из участка колонии-поселения и скрылся.