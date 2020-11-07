Внимание, розыск! Из Плавской колонии-поселения самовольно ушел осужденный

Фото: УФСИН России по Тульской области

Региональное УФСИН объявило в розыск осужденного Никишина Евгения Александровича 05.04.1978 г. р ., который уклоняется от отбывания наказания в участке колонии-поселения при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области.

Мужчина родился в деревне Знаменка-2, а зарегистрирован в деревне Молчаново Левое Чернского района. В декабре 2019 года Никишина признали виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, с причинением тяжкого вреда здоровью человека).

Он отбывал срок длительностью 3 года и 2 месяца, но 1 ноября этого года самовольно ушел из участка колонии-поселения.

Контактный телефон для связи: отдел розыска 8 (4872)32−98−09, Дежурная часть 8 (4872)32−97−02ф