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Внимание, розыск! Из Плавской колонии-поселения самовольно ушел осужденный
Фото: УФСИН России по Тульской области

Внимание, розыск! Из Плавской колонии-поселения самовольно ушел осужденный

Видели изображенного на фото человека? Звоните 8 (4872)32−98−09, или 8 (4872)32−97−02!

Региональное УФСИН объявило в розыск осужденного Никишина Евгения Александровича 05.04.1978 г. р., который уклоняется от отбывания наказания в участке колонии-поселения при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области.
 
Мужчина родился в деревне Знаменка-2, а зарегистрирован в деревне Молчаново Левое Чернского района. В декабре 2019 года Никишина признали виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, с причинением тяжкого вреда здоровью человека).
 
Он отбывал срок длительностью 3 года и 2 месяца, но 1 ноября этого года самовольно ушел из участка колонии-поселения.
 
Контактный телефон для связи: отдел розыска 8 (4872)32−98−09, Дежурная часть 8 (4872)32−97−02ф
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:42 +2
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