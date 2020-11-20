Алексей Дюмин: «Прерывать подачу коммунальных ресурсов категорически недопустимо!»
Губернатор провел совещание по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в коммунальной инфраструктуре.
Глава региона отметил, что ежедневно получает информацию об отключениях на объектах водо- и электроснабжения в регионе. Только на этой неделе приостанавливалась подача воды и света в жилых домах и социальных объектах в Туле, Плавском и Узловском районах. По словам Алексея Дюмина, налицо несогласованность действий профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций.
– Реагирование на все аварии должно быть незамедлительным! Наши жители и так испытывают неудобства в связи с пандемией, и прерывать подачу коммунальных ресурсов как к жилью, так и социальным учреждениям, в особенности больницам, категорически недопустимо! — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что все плановые работы необходимо было сделать в летний период и поручил максимально снизить объем плановых работ и сроков их проведения, а также максимально оперативно реагировать на аварийные ситуации.
Это вопрос будет контролировать первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Валерий Шерин.
Кроме того, Алексей Дюмин попросил прокурора Тульской области Романа Праскова в случаях нарушения порядка и сроков устранения аварий применять к организациям все меры прокурорского реагирования.