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Алексей Дюмин: «Прерывать подачу коммунальных ресурсов категорически недопустимо!»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин: «Прерывать подачу коммунальных ресурсов категорически недопустимо!»

Губернатор провел совещание по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в коммунальной инфраструктуре.

Глава региона отметил, что ежедневно получает информацию об отключениях на объектах водо- и электроснабжения в регионе. Только на этой неделе приостанавливалась подача воды и света в жилых домах и социальных объектах в Туле, Плавском и Узловском районах. По словам Алексея Дюмина, налицо несогласованность действий профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций.

– Реагирование на все аварии должно быть незамедлительным! Наши жители и так испытывают неудобства в связи с пандемией, и прерывать подачу коммунальных ресурсов как к жилью, так и социальным учреждениям, в особенности больницам, категорически недопустимо! — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что все плановые работы необходимо было сделать в летний период и поручил максимально снизить объем плановых работ и сроков их проведения, а также максимально оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Это вопрос будет контролировать первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Валерий Шерин.

Кроме того, Алексей Дюмин попросил прокурора Тульской области Романа Праскова в случаях нарушения порядка и сроков устранения аварий применять к организациям все меры прокурорского реагирования.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:40 0
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