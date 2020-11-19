В Туле машина САХ с песком слетела в кювет из-за гололеда

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Днем 19 ноября на ул. Горсовета в Туле (Криволучье) попала в аварию комбинированная дорожная машина «Спецавтохозяйства».

По словам очевидцев, машина обрабатывала песком проезжую часть. Из-за скользкой дороги автомобиль не вписался в поворот, врезался в бетонный столб и застрял на обочине.

Напомним , утром на Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет груженный щебенкой самосвал MAN. Это случилось около шести часов утра. По словам водителя, при входе в поворот на скользкой дороге самосвал занесло, развернуло, и выровнять его не было никакой возможности.

Через некоторое время коллеги попавшего в беду водителя отправили ему на помощь другой такой же MAN, но и его развернуло на подъезде к супермаркету.