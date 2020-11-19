В Щекинском районе безработный сжег Cadillac

Мужчину задержали и сейчас выясняют мотивы его поступка.

В поселке Первомайский полицейские установили подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник поджег автомобиль «Кадиллак», припаркованной на улице Улитина. В ходе работы на месте происшествия стражи порядка сделали вывод, что пожар произошел в результате поджога.

Подозреваемого нашли довольно быстро: им оказался ранее судимый за поджог 37-летний безработный местный житель.



В полиции выясняют детали происшествия.