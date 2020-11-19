новости
новости
Регистрация
Скользко: Дальнобойщики купили мешок соли, чтобы вытащить улетевший в кювет самосвал

Скользко: Дальнобойщики купили мешок соли, чтобы вытащить улетевший в кювет самосвал

ДТП произошло в Туле возле гипермаркета «Линия». Обошлось без пострадавших.

Утром 19 ноября на Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет груженый щебенкой самосвал MAN. Это случилось около шести часов утра. По словам водителя, при входе в поворот на скользкой дороге самосвал занесло, развернуло и выровнять его не было никакой возможности.

Через некоторое время коллеги попавшего в беду водителя отправили ему на помощь другой такой же MAN. Но и этого развернуло на подъезде к супермаркету.

Дальнобойщики приехали на место на третьем самосвале. А чтобы вытащить предыдущие, купили в гипермаркете приличное количество соли и посыпают дорогу.

Галерея
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 1
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 2
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 3
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 4
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 5
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 6
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 7
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 8
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 9
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 10
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 11
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 12
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 13
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 14
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 15
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 16
На Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет грузовик, Фото: 17
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:40 +7
Другие статьи по темам
Событие
ДТПсольдальнобойщикигололед
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области снова побит суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
В Тульской области снова побит суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
Эксперты спрогнозировали начало спада заболеваемости коронавирусом в России
Эксперты спрогнозировали начало спада заболеваемости коронавирусом в России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.