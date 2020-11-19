Скользко: Дальнобойщики купили мешок соли, чтобы вытащить улетевший в кювет самосвал

Утром 19 ноября на Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет груженый щебенкой самосвал MAN. Это случилось около шести часов утра. По словам водителя, при входе в поворот на скользкой дороге самосвал занесло, развернуло и выровнять его не было никакой возможности.

Через некоторое время коллеги попавшего в беду водителя отправили ему на помощь другой такой же MAN. Но и этого развернуло на подъезде к супермаркету.

Дальнобойщики приехали на место на третьем самосвале. А чтобы вытащить предыдущие, купили в гипермаркете приличное количество соли и посыпают дорогу.