Скользко: Дальнобойщики купили мешок соли, чтобы вытащить улетевший в кювет самосвал
ДТП произошло в Туле возле гипермаркета «Линия». Обошлось без пострадавших.
Утром 19 ноября на Новомосковском шоссе из-за гололеда улетел в кювет груженый щебенкой самосвал MAN. Это случилось около шести часов утра. По словам водителя, при входе в поворот на скользкой дороге самосвал занесло, развернуло и выровнять его не было никакой возможности.
Через некоторое время коллеги попавшего в беду водителя отправили ему на помощь другой такой же MAN. Но и этого развернуло на подъезде к супермаркету.
Дальнобойщики приехали на место на третьем самосвале. А чтобы вытащить предыдущие, купили в гипермаркете приличное количество соли и посыпают дорогу.
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