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В Тульской области сократилось количество нераскрытых преступлений

В Тульской области сократилось количество нераскрытых преступлений

Региональная прокуратура подготовила статистику за январь-октябрь текущего года.

За это время на территории региона зарегистрировано 11 037 преступлений. Это на 159 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
При этом раскрываемость преступлений повысилась и составила 64,9% (62,5% в 2019 году). На 2% снизилось число нераскрытых преступлений.
 
При этом снизилось на 12% число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему (со 158 до 139), на 20% – количество фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений (с 10 до 8), на 7% – число случаев, связанных с умышленным уничтожением имущества граждан путем поджогов (с 36 до 27).

Число преступлений, совершенных подростками, снизилось со 166 до 127. Кроме этого, с 55 до 53 сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:04 0
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