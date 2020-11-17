В Тульской области сократилось количество нераскрытых преступлений

За это время на территории региона зарегистрировано 11 037 преступлений. Это на 159 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом раскрываемость преступлений повысилась и составила 64,9% (62,5% в 2019 году). На 2% снизилось число нераскрытых преступлений.

При этом снизилось на 12% число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему (со 158 до 139), на 20% – количество фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений (с 10 до 8), на 7% – число случаев, связанных с умышленным уничтожением имущества граждан путем поджогов (с 36 до 27).



Число преступлений, совершенных подростками, снизилось со 166 до 127. Кроме этого, с 55 до 53 сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними.

