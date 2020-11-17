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В Пролетарском районе снесли две «сталинки». Фото
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Пролетарском районе снесли две «сталинки». Фото

Дома были аварийными.

Сегодня, 17 ноября, работы идут в Пролетарском округе Тулы.
 
Сносят дом № 15-а по улице Дементьева и дом № 7 по улице Серова, признанные аварийными и подлежащими сносу.
 
Работы по сносу двух многоквартирных домов осуществляются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Стоимость работ составит три миллиона рублей.

В ходе мероприятий будет вывезено около 4180 кубометров строительного мусора.
 
За текущий год на территории Пролетарского округа снесено 8 домов. До конца года все запланированные работы по сносу аварийных домов будут выполнены.
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В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 1
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 2
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 3
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 4
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 5
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 6
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 7
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 8
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 9
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 10
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 11
В Пролетарском районе снесли две «сталинки», Фото: 12
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