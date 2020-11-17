В Пролетарском районе снесли две «сталинки». Фото

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 17 ноября, работы идут в Пролетарском округе Тулы.

Сносят дом № 15-а по улице Дементьева и дом № 7 по улице Серова, признанные аварийными и подлежащими сносу.

Работы по сносу двух многоквартирных домов осуществляются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Стоимость работ составит три миллиона рублей.



В ходе мероприятий будет вывезено около 4180 кубометров строительного мусора.

За текущий год на территории Пролетарского округа снесено 8 домов. До конца года все запланированные работы по сносу аварийных домов будут выполнены.