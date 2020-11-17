3D-забор, серебряные олени и золотой шар: как украсят Тулу к Новому году
К 31 декабря в городе установят 209 праздничных конструкций. 20 из них украсят город впервые.
Сегодня, 17 ноября, на площади Искусств у входа в Центральный городской парк специалисты МКП «Тулагорсвет» монтируют праздничную арку.
Работа по установке новогодних конструкций пройдет на 28 объектах, сообщил заместитель директора МКП Алексей Козин:
– В этом году была рассмотрена новая концепция украшения города. В сравнении с прошлым годом нас, очевидно, ждут изменения. На площади Ленина появится замечательная фигура символа наступающего года, а улицы Тулы будут украшать композиции из новогодних шаров. Плюс украшены будут практически все скверы города.
В этом году Тулу украсят 209 праздничных элементов – светодиодные консоли, фигура быка, арки, фонтаны, световые деревья, серебряные олени, канделябры. 20 из них появятся на улицах города впервые.
20 ноября на площади Ленина будет установлена главная городская елка. 32-метровая искусственная ель будет ограждена 3D-забором и украшена гирляндами и игрушками.
Напомним, вчера на оперативном совещании губернатор Тульской области отметил, что никто не собирается отменять новогодние праздники в Туле, но они пройдут не в тех масштабах, что проводились ранее.
Галерея
Другие статьи по темам