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3D-забор, серебряные олени и золотой шар: как украсят Тулу к Новому году

3D-забор, серебряные олени и золотой шар: как украсят Тулу к Новому году

К 31 декабря в городе установят 209 праздничных конструкций. 20 из них украсят город впервые.

Сегодня, 17 ноября, на площади Искусств у входа в Центральный городской парк специалисты МКП «Тулагорсвет» монтируют праздничную арку. 
 
Работа по установке новогодних конструкций пройдет на 28 объектах, сообщил заместитель директора МКП Алексей Козин: 
 
– В этом году была рассмотрена новая концепция украшения города. В сравнении с прошлым годом нас, очевидно, ждут изменения. На площади Ленина появится замечательная фигура символа наступающего года, а улицы Тулы будут украшать композиции из новогодних шаров. Плюс украшены будут практически все скверы города. 
 
В этом году Тулу украсят 209 праздничных элементов – светодиодные консоли, фигура быка, арки, фонтаны, световые деревья, серебряные олени, канделябры. 20 из них появятся на улицах города впервые. 
 
20 ноября на площади Ленина будет установлена главная городская елка. 32-метровая искусственная ель будет ограждена 3D-забором и украшена гирляндами и игрушками. 
 
Напомним, вчера на оперативном совещании губернатор Тульской области отметил, что никто не собирается отменять новогодние праздники в Туле, но они пройдут не в тех масштабах, что проводились ранее. 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотографы: Артем Жильцов, Алексей Пирязев
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