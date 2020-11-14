Учитель из Щекино перевела мошенникам 3 млн рублей

За минувшие сутки у восьми граждан злоумышленниками были похищены более 3 миллионов 365 тысяч рублей. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Так, одной из жертв злоумышленников стала 50-летняя жительница города Щекино, учитель средней школы, которая поддалась на уловки мошенников и перевела им около 3 миллионов рублей.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!