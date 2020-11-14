новости
новости
Регистрация
Учитель из Щекино перевела мошенникам 3 млн рублей

Учитель из Щекино перевела мошенникам 3 млн рублей

Полиция Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными собеседниками.

За минувшие сутки у восьми граждан злоумышленниками были похищены более 3 миллионов 365 тысяч рублей. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Так, одной из жертв злоумышленников стала 50-летняя жительница города Щекино, учитель средней школы, которая поддалась на уловки мошенников и перевела им около 3 миллионов рублей.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:13 +3
Другие статьи по темам
Событие
мошенничествотелефонные мошенники
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минздрав: После COVID-19 возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы
Минздрав: После COVID-19 возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы
Жители Донского: «Аварию устранили, а кто компенсирует нам стоимость откачки воды?»
Жители Донского: «Аварию устранили, а кто компенсирует нам стоимость откачки воды?»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.