Жители Донского: «Аварию устранили, а кто компенсирует нам стоимость откачки воды?»

В мкрн Центральный аварии случаются почти каждый месяц. Жители частного сектора вынуждены каждый раз них откачивать воду из выгребных ям.

В редакцию Myslo обратились жители ул. Герцена мкрн Центральный в Донском. На ул. Герцена вот уже несколько лет подряд постоянно случаются аварии на водоводе. Дорога, регулярно превращающаяся в болото, – не самое страшное в этой ситуации, говорят жители:

«Опять сегодня улица Герцена утопает в воде. Когда это уже всё закончится. Каждые 2 недели нас заливает. Администрация, выделите средства, помогите нашему водоканалу купить трубу и заменить её у нас на улице. Сил терпеть больше нет, у нас в каждом доме выгребные ямы, которые после очередного потопа приходится откачивать, а это примерно 2 раза в месяц. Итого к нашим квитанциям на оплату за коммунальные услуги прибавляется 2000 рублей в месяц. Это как нормально?»

На видео, снятом сегодня утром, проезд между домами затопила вода.

Причина случившего – порыв на водоводе. Он произошел сегодня утром и оставил без воды около 2300 домов. На данный момент авария устранена.

Ольга Куликова, жительница одного из домов, пояснила, что сети на их улице давно пришли в негодность, но каждая авария – лишь латание дыр, а не решение проблемы.