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Минздрав: После COVID-19 возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы

Минздрав: После COVID-19 возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут впоследствии столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

Генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал, у тех, кто перенес COVID-19, часто развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

«При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, „перебоев“ в работе сердца после перенесённого заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, начала необходимого лечения, прохождения курса реабилитации», — приводится мнение ученого на сайте Минздрава.

Академик напоминает, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — в особой группе риска. Они чаще заболевают коронавирусом, и у них больше осложнений после болезни. Поэтому им в первую очередь нужно соблюдать меры личной профилактики, строго соблюдать рекомендации по лечению, не затягивать с обращением за медицинской помощью.

«В целом, текущий момент требует внимания и разумного отношения к своему здоровью от всех; наряду с предупреждением заражения коронавирусной инфекцией, необходимо помнить и об опасностях, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые мы хорошо умеем предупреждать и лечить — если вовремя уделяем этому должное внимание», — отмечает Шляхто.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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