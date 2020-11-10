Накажи автохама: водитель с номерами «еду как хочу» обосновался на газоне

Фото: пользователь Алексей

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу рубрику «Накажи автохама». Сегодня её героем стал водитель Suzuki SX-4 с «блатным» номером: Е735КХ71, автомобиль которого попал в объектив нашего читателя по имени Алексей.

Вместо того чтобы оставить свой автомобиль на довольно просторной парковке на ул. Демонстрации, автовладелец довольно нагло бросил машину на узкой полоске газона, между парковкой и тротуаром.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!