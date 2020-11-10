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Накажи автохама: водитель с номерами «еду как хочу» обосновался на газоне
Фото: пользователь Алексей

Накажи автохама: водитель с номерами «еду как хочу» обосновался на газоне

Адепта неправильной парковки наш читатель запечатлел на ул. Демонстрации.

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу рубрику «Накажи автохама». Сегодня её героем стал водитель Suzuki SX-4 с «блатным» номером: Е735КХ71, автомобиль которого попал в объектив нашего читателя по имени Алексей.

Вместо того чтобы оставить свой автомобиль на довольно просторной парковке на ул. Демонстрации, автовладелец довольно нагло бросил машину на узкой полоске газона, между парковкой и тротуаром.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД.  В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

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