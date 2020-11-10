Тульским предпринимателям расскажут о мерах поддержки в условиях коронавируса

Фото из архива MySlo

В среду, 11 ноября, в 11.00 в официальной группе правительства Тульской области «ВКонтакте» пройдёт прямой эфир с председателем Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеславом Романовым.

Он будет посвящен мерам поддержки, которыми могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса. Свои вопросы можно оставить в комментариях к этому посту.