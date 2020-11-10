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Тульским предпринимателям расскажут о мерах поддержки в условиях коронавируса
Фото из архива MySlo

Тульским предпринимателям расскажут о мерах поддержки в условиях коронавируса

На вопросы представителей малого и среднего бизнеса ответит руководитель профильного комитета Тульской области Вячеслав Романов.

В среду, 11 ноября, в 11.00 в официальной группе правительства Тульской области «ВКонтакте» пройдёт прямой эфир с председателем Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеславом Романовым.

Он будет посвящен мерам поддержки, которыми могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса. Свои вопросы можно оставить в комментариях к этому посту.

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