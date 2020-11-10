В Алексине обрушилась кирпичная кладка фасада многоэтажки

Фото: администрация г. Алексин

Для определения перечня ремонтных работ будет проведено обследование дома.

В минувшие выходные в доме № 5 по ул. Баумана в Алексине произошло частичное обрушение внешнего слоя кирпичной кладки фасада. По предварительным данным, при инциденте никто не пострадал.

Сотрудники администрации Алексина провели выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты экспертной организации проведут обследование и подготовят заключение о состоянии несущих конструкций дома, а также о проведении необходимых восстановительных работ.