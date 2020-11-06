В Щекино осуждена женщина, убившая пенсионера

Она отправится в тюрьму на 9,5 лет.

В Щекино 38-летняя женщина признана виновной в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 14 июня обвиняемая распивала алкоголь с 65-летним знакомым. В процессе распития они поссорились, и женщина сначала толкнула мужчину, а потом ударила его ножом в живот.

От полученного повреждения пенсионер скончался на месте происшествия.

Дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которая с учетом позиции государственного обвинителя вынесла единодушный обвинительный вердикт: 9,5 лет лишения свободы.