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В Щекино осуждена женщина, убившая пенсионера

В Щекино осуждена женщина, убившая пенсионера

Она отправится в тюрьму на 9,5 лет.

В Щекино 38-летняя женщина признана виновной в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что 14 июня обвиняемая распивала алкоголь с 65-летним знакомым. В процессе распития они поссорились, и женщина сначала толкнула мужчину, а потом ударила его ножом в живот.
 
От полученного повреждения пенсионер скончался на месте происшествия. 
 
Дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которая с учетом позиции государственного обвинителя вынесла единодушный обвинительный вердикт: 9,5 лет лишения свободы. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:39 +4
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