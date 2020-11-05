Под Тулой в ДТП с фурой погибла водитель легковушки

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Утром 4 ноября на 22-м км автодороги Тула – Белев городского округа Тулы произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительной информации, 31-летний водитель фуры MAN врезался в стоящий ВАЗ-21083, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где в это время ехал Ford Focus.

«В результате автоаварии погибла 31-летняя женщина – водитель Ford и была госпитализирована ее 48-летняя пассажирка», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.