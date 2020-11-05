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На ул. Пржевальского в Туле столкнулись такси и пассажирский автобус
Фото: vk.com/tulazest

На ул. Пржевальского в Туле столкнулись такси и пассажирский автобус

По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Как стало известно Myslo, около 19.00, на ул. Пржевальского, неподалеку от ПАО «Тулачермет» произошло серьёзно ДТП с участием автомобиля такси и пассажирского автобуса.

Оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения, на месте работают медики и сотрудники Госавтоинспекции. Известно о нескольких пострадавших, обстоятельства случившегося уточняются.

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вчера, в 19:41 +1
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