На ул. Пржевальского в Туле столкнулись такси и пассажирский автобус

Фото: vk.com/tulazest

По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Как стало известно Myslo, около 19.00, на ул. Пржевальского, неподалеку от ПАО «Тулачермет» произошло серьёзно ДТП с участием автомобиля такси и пассажирского автобуса.

Оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения, на месте работают медики и сотрудники Госавтоинспекции. Известно о нескольких пострадавших, обстоятельства случившегося уточняются.