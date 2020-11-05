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Елена Казмерчук сменила тульское министерство на федеральное

Елена Казмерчук сменила тульское министерство на федеральное

Ранее она занимала пост замминистра Тульской области по информатизации, связи и вопросам открытого управления, а теперь будет трудиться в Минэкономразвития.

Экс-заместитель министра Тульской области по информатизации, связи и вопросам открытого управления Елена Казмерчук перешла на работу в столицу – со 2 ноября она назначена на пост замглавы Департамента Минэкономразвития.

Департамент, в котором продолжит работу Елена Вадимовна, занимается обеспечением качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций.

Среди функций этого подразделения – обеспечение выработки государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере предоставления госуслуг, развитие сети МФЦ «Мои Документы» и совершенствование государственных информационных систем, связанных с созданием цифрового правительства.

Также в зоне ответственности Елены Казмерчук будет обеспечение межведомственного информационного взаимодействия и открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций.

Карьера Елена Казмерчук начиналась с должности ведущего аналитика в государственном автономном учреждении Тульской области «Центр информационных технологий». В 2014 году она перешла на работу в министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, руководила реализацией IT-проектов в регионе, а спустя три года стала заместителем министра.

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вчера, в 19:45 +1
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