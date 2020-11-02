Фото из архива Myslo.
Губернатор поручил проверить системы снабжения кислородом в тульских больницах
Нельзя допускать аварийных ситуаций.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил проверить системы снабжения кислородом в больницах. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба.
Глава региона отметил, что нельзя допускать аварийных ситуаций.
Напомним, 31 октября в Челябинске в кислородной будке городской больницы произошел взрыв. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация двухкубового кислородного баллона. Из-за ЧП 158 больных коронавирусом пациентов было эвакуировано.
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