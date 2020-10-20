Безработный житель Новомосковска обворовал экспресс-автомойку

А потом угнал иномарку.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник обокрал экспресс-автомойку: сломал аппарат оплаты и смог забрать 1 100 рублей.

Затем гражданин угнал автомобиль Lexus и покинул место преступления.

Стражи порядка, самым внимательным образом изучив записи камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный ранее судимый гражданин.

В полиции ведется дальнейшая работа по определению всех деталей происшествия.