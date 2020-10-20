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Знатоки «Что? Где? Когда?» проиграли учителю истории из Тульской области
Кадр из программы.

Знатоки «Что? Где? Когда?» проиграли учителю истории из Тульской области

Александр Сухоруков заработал 70 тысяч рублей.

В эфире Первого канала показали третью игру осенней серии передачи «Что? Где? Когда?». Вопрос команде Алены Повышевой задал телезритель из Тульской области — учитель истории Александр Сухоруков из поселка Птань Куркинского района.

- Я нахожусь на нашем деревенском поле. Как видите, мы его покосили. Всю скошенную траву мы сразу убирать не будем, а, предварительно разложив, оставим ее полежать на несколько дней. С какой целью мы это делаем?

Знаток Алексей Самулёв озвучил такую версию команды: скошенную траву оставляют на поле для появления полос, которые помогают арбитрам фиксировать офсайды. Но это оказалось неправильным ответом.

- Мы оставляем траву в тех местах, где должны проходить основные линии разметки футбольного поля. Слой слежавшейся травы блокирует рост новой растительности. Это позволяет нам естественным образом и без лишних затрат сделать видимую линию разметки поля, — рассказал Александр Сухоруков.

Таким образом учитель истории обыграл знатоков и выиграл 70 тысяч рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:05 +12
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