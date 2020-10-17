Полицейские нашли у туляка в машине наркотики

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Мужчина ранее уже был судим за наркопреступления.

Полицейские получили информацию о туляке, который может перевозить в своем автомобиле наркотики для дальнейшего сбыта. В ходе оперативных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Туле остановили эту машину на окраине областной столицы.

- В присутствии понятых у 42-летнего неработающего ранее судимого за наркопреступления жителя Тулы сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с веществом, похожим на наркотик, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что в свертке хранилось более 6 граммов метадона.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.