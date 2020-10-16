В Алексине два человека отравились угарным газом

Фото из архива Myslo.

15 октября около 20.00 загорелась квартира на улице Трудовые Резервы в Алексине.

На место происшествия выехали четыре пожарных расчета. Звено газодымозащитной службы по лестничным маршам вывело из задымленных помещений восемь человек.

Пострадали мужчина 1984 года рождения и женщина 1961 года рождения. Они надышались угарным газом. В их квартире прогорел пол, обгорела мебель, комната, в которой начался пожар, закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человека личного состава и 4 единицы техники.