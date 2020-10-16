Тульский мультфильм «Сторожевой пес Верный» номинирован на премию за доброту в искусстве

Созданный в Туле анимационный фильм «Сторожевой пес Верный» номинирован на всероссийскую премию за доброту в искусстве «На благо мира». Голосование на сайте проекта продлится до 21 октября. Отметим, что за победу в разделе «Анимация» борются еще 30 творческих работ.

Поддержите творческую работу туляка Дмитрия Чиркова! Проголосовать можно здесь.

По сюжету мультфильма, пес по кличке Верный — единственный, кто остается в живых после вероломного нападения орды крымского хана Девлет Гирея на один из укрепленных острогов Большой Засечной черты. Его задача — принести в Тулу весть о приближающейся беде. Верный отправляется в путь и с помощью друзей выполняет свою опасную миссию.

Создание мультфильма было инициировано правительством Тульской области и региональным министерством культуры. Реализован проект студией военного и исторического фильма Дмитрия Чиркова «Т-МЕДИА АРТ».

Деньги на проект в размере 2/3 общего бюджета на производство выделены Минкультуры РФ по результатам конкурса 2018 года на софинансирование производства анимационных фильмов. 1/3 — собственные средства «Т-МЕДИА АРТ». Общий бюджет проекта 9 миллионов рублей.



Кинокомиссия Тульской области оказала помощь в подготовке конкурсной документации проекта.

Творческая группа: