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Тульский мультфильм «Сторожевой пес Верный» номинирован на премию за доброту в искусстве

Тульский мультфильм «Сторожевой пес Верный» номинирован на премию за доброту в искусстве

Мультик создан специально к 500-летию Тульского кремля.

Созданный в Туле анимационный фильм «Сторожевой пес Верный» номинирован на всероссийскую премию за доброту в искусстве «На благо мира». Голосование на сайте проекта продлится до 21 октября. Отметим, что за победу в разделе «Анимация» борются еще 30 творческих работ.

Поддержите творческую работу туляка Дмитрия Чиркова! Проголосовать можно здесь.

 

По сюжету мультфильма, пес по кличке Верный — единственный, кто остается в живых после вероломного нападения орды крымского хана Девлет Гирея на один из укрепленных острогов Большой Засечной черты. Его задача — принести в Тулу весть о приближающейся беде. Верный отправляется в путь и с помощью друзей выполняет свою опасную миссию.

Создание мультфильма было инициировано правительством Тульской области и региональным министерством культуры. Реализован проект студией военного и исторического фильма Дмитрия Чиркова «Т-МЕДИА АРТ».

Деньги на проект в размере 2/3 общего бюджета на производство выделены Минкультуры РФ по результатам конкурса 2018 года на софинансирование производства анимационных фильмов. 1/3 — собственные средства «Т-МЕДИА АРТ». Общий бюджет проекта 9 миллионов рублей.

Кинокомиссия Тульской области оказала помощь в подготовке конкурсной документации проекта.

Творческая группа:

  • Дмитрий Чирков — режиссер-постановщик, руководитель проекта;
  • Юрий Савинов — сценарист;
  • Алексей Подосенов — сценарист;
  • Ашот Мефодин — главный художник;
  • Роман Шибанов — аниматор;
  • Александр Первушин — аниматор;
  • Лариса Канивченко — аниматор;
  • Елена Зайцева — аниматор;
  • Владимир Котов — аниматор;
  • Иван Дмитриев — композитор;
  • Сергей Плотников — композитор;
  • Остап Чекмазов — саундпродюсер.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:58 0
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