Тульский мультфильм «Сторожевой пес Верный» номинирован на премию за доброту в искусстве
Мультик создан специально к 500-летию Тульского кремля.
Созданный в Туле анимационный фильм «Сторожевой пес Верный» номинирован на всероссийскую премию за доброту в искусстве «На благо мира». Голосование на сайте проекта продлится до 21 октября. Отметим, что за победу в разделе «Анимация» борются еще 30 творческих работ.
Поддержите творческую работу туляка Дмитрия Чиркова! Проголосовать можно здесь.
По сюжету мультфильма, пес по кличке Верный — единственный, кто остается в живых после вероломного нападения орды крымского хана Девлет Гирея на один из укрепленных острогов Большой Засечной черты. Его задача — принести в Тулу весть о приближающейся беде. Верный отправляется в путь и с помощью друзей выполняет свою опасную миссию.
Создание мультфильма было инициировано правительством Тульской области и региональным министерством культуры. Реализован проект студией военного и исторического фильма Дмитрия Чиркова «Т-МЕДИА АРТ».
Деньги на проект в размере 2/3 общего бюджета на производство выделены
Кинокомиссия Тульской области оказала помощь в подготовке конкурсной документации проекта.
Творческая группа:
- Дмитрий Чирков — режиссер-постановщик, руководитель проекта;
- Юрий Савинов — сценарист;
- Алексей Подосенов — сценарист;
- Ашот Мефодин — главный художник;
- Роман Шибанов — аниматор;
- Александр Первушин — аниматор;
- Лариса Канивченко — аниматор;
- Елена Зайцева — аниматор;
- Владимир Котов — аниматор;
- Иван Дмитриев — композитор;
- Сергей Плотников — композитор;
- Остап Чекмазов — саундпродюсер.