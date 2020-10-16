Количество заболевших растет: в Тульской области 73 новых случая коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области растет количество заболевших коронавирусом. За сутки 73 новых случая заражения, выздоровел 41 человек, скончались двое.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 10 968 жителей региона, 9 813 вылечились, 396 скончались.
Ситуация по России за сутки такова:
вчера, в 10:39, 104 4437 2
14 октября, в 11:30, 35 6206 0
13 октября, в 11:38, 30 7203 1
13 октября, в 10:47, 164 4665 -1
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