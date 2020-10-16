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Количество заболевших растет: в Тульской области 73 новых случая коронавируса

Количество заболевших растет: в Тульской области 73 новых случая коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области растет количество заболевших коронавирусом. За сутки 73 новых случая заражения, выздоровел 41 человек, скончались двое.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 10 968 жителей региона, 9 813 вылечились, 396 скончались.

Ситуация по России за сутки такова:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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