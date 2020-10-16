Накажи автохама: Nissan на переходе, нечитаемый номер и стоянка у подъезда

Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Накажи автохама». Наш читатель 15 октября, примерно в 13.30 запечатлел Nissan X-Trail с госномером С900УТ71 на пешеходной «зебре», на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ленина.

Судя по вывернутым влево передним колёсам, водитель совершал разворот, но решился дождаться зелёного сигнала, бесцеремонно перекрыв дорогу пешеходам, переходящим улицу в соответствии с ПДД.

Ещё один несознательный водитель попал в объектив нашего читателя на одной из центральных улицы Тулы – номерной знак на Subaru Outback стёрся настолько, что мы даже не смогли его полностью прочитать.

Третий автохам на Kia Rio с номером М800ХУ71 припарковался перед первым подъездом дома № 105-Б по ул. Староникитской, не сильно переживая о комфорте жителей и мам с детскими колясками.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Мы ценим каждое ваше письмо, но просим ответственно относиться к содержанию ваших сообщений. Для привлечения автохама к ответственности материал должен содержать госномер автомобиля, корректную дату и время съёмки. Также должна быть возможность для идентификации места совершения правонарушения.

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.