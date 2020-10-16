В Тульской области ограничат доходы предпринимателей с патентной системой налогообложения
Соответствующий законопроект на рассмотрение в областную Думу внёс глава региона Алексей Дюмин.
Для применения патентной системы налогообложения проект закона устанавливает размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 64 видам предпринимательской деятельности на 2021 год с применением в 2022 и 2023 годах.
Размеры годового дохода сохранены на уровне 2020 года, а перечень видов предпринимательской деятельности дополнен новым видом – «животноводство, услуги в области животноводства».
Для отдельных видов деятельности предлагается увеличить максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода:
- Сдача в аренду нежилых помещений и земельных участков, принадлежащих предпринимателю на праве собственности, (на 1 кв. м площади) – не более 5 млн рублей.
- Розничная торговля через объекты нестационарной торговой сети, объекты стационарной торговой сети с площадью зала не более 50 кв. м, либо не имеющие торговых залов, услуги общественного питания через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м, при осуществлении указанных видов деятельности через несколько объектов, – размер годового дохода кратен количеству объектов и не может превышать 10 млн рублей.
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