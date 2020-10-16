В Тульской области ограничат доходы предпринимателей с патентной системой налогообложения

Соответствующий законопроект на рассмотрение в областную Думу внёс глава региона Алексей Дюмин.

Для применения патентной системы налогообложения проект закона устанавливает размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 64 видам предпринимательской деятельности на 2021 год с применением в 2022 и 2023 годах.

Размеры годового дохода сохранены на уровне 2020 года, а перечень видов предпринимательской деятельности дополнен новым видом – «животноводство, услуги в области животноводства».

Для отдельных видов деятельности предлагается увеличить максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода: