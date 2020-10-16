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До 2021 года всех маленьких жителей Тульской области обеспечат местами в детсадах

До 2021 года всех маленьких жителей Тульской области обеспечат местами в детсадах

Дополнительные места создаются не только в действующих садиках, но и в новых.

В нашем регионе ведется системная работа по созданию мест в детских садах. Она проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина, об  этом в 2019 году говорил в своем послании губернатор Тульской области. Напомним, Алексей Дюмин поручил до 2021 года открыть 19 новых детсадов и обеспечить местами в дошкольных учреждениях самых маленьких жителей области.
 
 
По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, проблема с очередью в детские сады для возрастной категории 3-7 лет была решена еще в 2017 году - наш регион один из первых выполнил это поручение президента. Сейчас работа продолжается, и дополнительные места создаются не только в действующих садиках, но и в новых.
 
До конца 2021 года в области должны ввести в эксплуатацию 19 зданий детских садов. Два из них построены в Туле и работают с 2019 года, еще три - в Новомосковске и Щекино.  
 

Алевтина Шевелева, министр образования Тульской области.

- До конца года мы планируем завершить строительство еще 6 детских садов: в первую очередь, это садики в областном центре, где мы фиксируем наибольшую актуальную очередность и детские сады в Веневе, Киреевске, Ясногорске и Ефремове. Также ведутся подготовительные мероприятия к началу строительства еще 8 детских садов: в Туле, Новомосковске, Щекинском районе, Алексине и в поселке Заокский. Таким образом, до конца 2021 года мы реализуем послание губернатора Тульской области и введем в эксплуатацию 19 дошкольных учреждений.
 
Родители маленьких щекинцев уже смогли оценить удобство и впечатлиться оснащенностью детского садика на 160 мест, который находится на ул. Ленина. К слову сказать, это старая черта города, раньше тут были только садики, размещенных в зданиях, построенных в 30-40 годах прошлого века. 
 

Марина Жданова заведующая МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2.

- Сейчас в Щекино все дети обеспечены местами в детских садиках. У нас в полном объеме учитываются новые образовательные стандарты, есть все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями, в том числе пандусы и лифты для детей-колясочников. Во всех группах - интерактивные доски, в спортивном зале оборудован интерактивный пол, в одном из помещений для младшей группы есть интерактивная стена. Также есть интерактивная передвижная тумба, которая может использоваться в разных группах. Очень приятно, когда родители подходят и говорят, что детям здесь нравится. Мы благодарны губернатору и нашей администрации за то, что они осуществили этот проект.
 
 
 

Яна Дадыкина, многодетная мама.

- У меня четверо детей. Старшие уже школьники, одна совсем маленькая и когда подрастет, мы ее тоже хотим сюда отдать, как и сестренку.  Перед открытием мы пришли сюда на экскурсию.  Сейчас в плане оснащенности это лучший детский садик, и, возможно, не только в Щекино. Старшие дети, когда увидели всё это, сказали: «Мама, мы хотим вновь вернуться в детство, чтобы сюда ходить!»

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:14 0
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