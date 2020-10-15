В Туле банду мошенников осудили за инсценировку 23 ДТП
В преступную группу входили два бывших сотрудника ГИБДД.
Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора организованной преступной группе за 23 эпизода мошенничества в сфере автострахования.
На скамье подсудимых оказались девять человек, двое из них – бывшие сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области. Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Тульской области.
С марта 2016 по октябрь 2018 года подельники инсценировали не менее 23 дорожно-транспортных происшествий, чтобы получить страховые выплаты. Используя акты осмотра битых машин и экспертные заключения, мошенники получили от пяти страховых компаний порядка 7 млн рублей. Причиненный ущерб полностью возмещён.
Все девять злоумышленников получили от 3 до 8 лет колонии общего режима. Кроме того, каждый должен выплатить штраф, суммы тоже разнятся – от 100 до 800 тысяч рублей.