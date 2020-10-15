С 2021 года туляки будут платить налоги по новым реквизитам

С 1 января 2021 года изменятся реквизиты для уплаты налогов, страховых взносов, cборов и иных обязательных платежей. Это произойдёт одновременно с внесением изменений в действующее бюджетное законодательство.

В частности, будут изменены номер казначейского счета, наименование банка получателя и БИК. С 1 января 2021 года налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи, администрируемые на территории Тульской области, должны оплачиваться по следующим реквизитам:

БИК: 017003983,

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской

области г. Тула,

Банковский счет получателя: 40102810445370000059,

Казначейский счет: 03100643000000016600.

Пример заполнения платежного поручения: