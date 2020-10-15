С 2021 года туляки будут платить налоги по новым реквизитам
Об этом сообщает региональное Управление ФНС России.
С 1 января 2021 года изменятся реквизиты для уплаты налогов, страховых взносов, cборов и иных обязательных платежей. Это произойдёт одновременно с внесением изменений в действующее бюджетное законодательство.
В частности, будут изменены номер казначейского счета, наименование банка получателя и БИК. С 1 января 2021 года налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи, администрируемые на территории Тульской области, должны оплачиваться по следующим реквизитам:
БИК: 017003983,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской
области г. Тула,
Банковский счет получателя: 40102810445370000059,
Казначейский счет: 03100643000000016600.
Пример заполнения платежного поручения: