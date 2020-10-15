Тина Канделаки продиктует «Тотальный диктант» на заводе «Октава»

Читать текст диктанта на электроакустическом заводе «Октава» будет журналист и продюсер Тина Канделаки.

Площадка на заводе вместит до 100 желающих проверить свою грамотность и знание русского языка. Тина Канделаки продиктует отрывок из текста лауреата литературной премии «Национальный бестселлер», автора романов «Жажда», «Степные боги» и «Холод», доцента Литературного института им. Горького Андрея Геласимова.

«Я с удовольствием согласилась принять участие в «Тотальном диктанте», потому что это одно из самых ярких всероссийских событий. Я неоднократно выступала на площадках индустриального кластера «Октава» и знаю, как среди жителей Тулы востребованы такие мероприятия. Так что не сомневаюсь, что многие из них захотят проверить грамотность на площадке самого завода, где выпускают профессиональные микрофоны», — рассказала журналист и продюсер Тина Канделаки.

Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте.

При входе на площадку потребуется предъявить паспорт. Регистрация необходима, чтобы участники могли написать «Тотальный диктант» офлайн при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции.