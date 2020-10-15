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На ул. Пролетарской в Туле внушительная пробка из-за ДТП

На ул. Пролетарской в Туле внушительная пробка из-за ДТП

В результате автоаварии пострадал один человек.

Вечером 15 октября на ул. Пролетарской в Туле произошло ДТП. На пересечении с ул. Чапаева столкнулись Toyota RAV4 и Honda CR-V.
 
 
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в результате автоаварии пострадала 43-летняя женщина, которая находилась в Toyota. По предварительной информации, причиной автоаварии стал проезд одного из автомобилей на запрещающий сигнал светофора.
 
 
 
На момент публикации новости из-за ДТП наблюдалось серьезное затруднение движения по ул. Пролетарской, в направлении к ул. Демидовская Плотина.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:07 +4
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