На ул. Пролетарской в Туле внушительная пробка из-за ДТП

В результате автоаварии пострадал один человек.

Вечером 15 октября на ул. Пролетарской в Туле произошло ДТП. На пересечении с ул. Чапаева столкнулись Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в результате автоаварии пострадала 43-летняя женщина, которая находилась в Toyota. По предварительной информации, причиной автоаварии стал проезд одного из автомобилей на запрещающий сигнал светофора.

На момент публикации новости из-за ДТП наблюдалось серьезное затруднение движения по ул. Пролетарской, в направлении к ул. Демидовская Плотина.