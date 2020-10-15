В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34: фоторепортаж

Заставочное фото пресс-службы правительства Тульской области.

15 октября в Могилевском сквере Тулы состоялась торжественная церемония открытия памятника экипажу танка Т-34. В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Еремин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.

- В Год памяти и славы мы собрались здесь, чтобы открыть памятник экипажу танка Т-34. Об этой легендарной «броне», о мужестве наших танкистов знает весь мир. Грозные и неустрашимые тридцатьчетвёрки прошли всю войну. И сегодня мы с гордостью называем их «Оружием Победы», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что и в обороне, и в наступлении советские танкисты демонстрировали небывалую стойкость, доблесть и смекалку. Били врага, несмотря на значительный численный перевес с его стороны. Не покидали поле боя даже тогда, когда заканчивались снаряды.

- Памятник экипажу танка Т-34 будет напоминать нам о героизме дедов и прадедов, будет служить сохранению памяти об их великом подвиге, - сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил ООО «Газпром трансгаз Москва» и лично Александра Бабакова за создание памятника, поддержку социально-значимых проектов.

Почетные гости осмотрели выставку «Без срока давности», где представлены архивные документы о преступлениях нацистов против мирного населения в годы войны на территории Тульской области.

Проект реализуется поручению Президента России Владимира Путина в Год памяти и славы.

Отметим, что в центре Могилевского сквера на мраморном постаменте располагается танк Т-34, установленный в ноябре 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины обороны Тулы, в честь 32-й танковой бригады, которая приняла непосредственное участие в разгроме немецко-фашистских войск.

Монумент, выполненный в виде четырех ростовых фигур танкового экипажа с надписью на основании: «Экипажу танка Т-34», подчеркнет значение обороны Тулы для Победы над врагом.

В постаменте скульптурной композиции использованы подлинные фрагменты брони и ходовой части танка «Т-34», поднятые в июне 2019 года в ходе военно-патриотической акции «Газпром трансгаз Москва» «Вахта памяти» в Поныровском районе Курской области».

Автор монумента – член Союза художников России, скульптор Андрей Сулин.