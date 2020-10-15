новости
новости
Регистрация
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34: фоторепортаж
Заставочное фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34: фоторепортаж

В постаменте скульптурной композиции использованы подлинные фрагменты брони и ходовой части танка «Т-34».

15 октября в Могилевском сквере Тулы состоялась торжественная церемония открытия памятника экипажу танка Т-34. В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Еремин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков. 

- В Год памяти и славы мы собрались здесь, чтобы открыть памятник экипажу танка Т-34. Об этой легендарной «броне», о мужестве наших танкистов знает весь мир. Грозные и неустрашимые тридцатьчетвёрки прошли всю войну. И сегодня мы с гордостью называем их «Оружием Победы», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что и в обороне, и в наступлении советские танкисты демонстрировали небывалую стойкость, доблесть и смекалку. Били врага, несмотря на значительный численный перевес с его стороны. Не покидали поле боя даже тогда, когда заканчивались снаряды. 

- Памятник экипажу танка Т-34 будет напоминать нам о героизме дедов и прадедов, будет служить сохранению памяти об их великом подвиге, - сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил ООО «Газпром трансгаз Москва» и лично Александра Бабакова за создание памятника, поддержку социально-значимых проектов. 

Почетные гости осмотрели выставку «Без срока давности», где представлены архивные документы о преступлениях нацистов против мирного населения в годы войны на территории Тульской области. 

Проект реализуется поручению Президента России Владимира Путина в Год памяти и славы.

 

Отметим, что в центре Могилевского сквера на мраморном постаменте располагается танк Т-34, установленный в ноябре 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины обороны Тулы, в честь 32-й танковой бригады, которая приняла непосредственное участие в разгроме немецко-фашистских войск.

Монумент, выполненный в виде четырех ростовых фигур танкового экипажа с надписью на основании: «Экипажу танка Т-34», подчеркнет значение обороны Тулы для Победы над врагом. 

В постаменте скульптурной композиции использованы подлинные фрагменты брони и ходовой части танка «Т-34», поднятые в июне 2019 года в ходе военно-патриотической акции «Газпром трансгаз Москва» «Вахта памяти» в Поныровском районе Курской области».

Автор монумента – член Союза художников России, скульптор Андрей Сулин. 

Галерея
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 1
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 2
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 3
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 4
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 5
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 6
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 7
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 8
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 9
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 10
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 11
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 12
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 13
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 14
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 15
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 16
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 17
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 18
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 19
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 20
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 21
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 22
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 23
В Туле открыли памятник экипажу танка Т-34, Фото: 24
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:34 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
памятник экипажу Т-34

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тина Канделаки продиктует «Тотальный диктант» на заводе «Октава»
Тина Канделаки продиктует «Тотальный диктант» на заводе «Октава»
Пока он громил кафе, росгвардейцы скромно стояли: в Туле силовиков признали виновными в халатности
Пока он громил кафе, росгвардейцы скромно стояли: в Туле силовиков признали виновными в халатности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.