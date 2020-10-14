Водитель таксовал вторые сутки: подробности жуткого ДТП под Кимовском

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Сегодня, 14 октября, в 12.25 на автодороге Кимовск – Новольвовск водитель не так давно заработавшего в Кимовске «Социального такси» выехал на встречную полосу, после чего его легковушка врезалась в микроавтобус, следовавший по маршруту Кимовск - Новольвовск.

В результате аварии различные травмы (переломы голени, ключицы и т.д.) получили 5 пассажиров и водитель маршрутки.

Таксист, 22-летний Александр Б., и две его пассажирки погибли на месте.

По факту аварии в региональном СК возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Кроме этого, следователям передали дело, возбужденное чуть ранее полицией по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Также, прокуратура Тульской области организовала проверку перевозчиков: ООО «Прометей», которому принадлежит маршрутка, и индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке пассажиров - Бокатуева И. В.

Согласно сайту kartoteka.ru, в Кимовске есть лишь один предприниматель с такими инициалами: 36-летний Иван Викторович, директор ООО «Бокатуев Бетон». Который, помимо этого, является гендиректором ООО «Стройотделгарант» - фирмы, занимающейся штукатурными работами. А вот данных о том, что Иван Викторович как-то связан с «Социальным такси» и вообще занимается перевозками пассажиров, в официальных источниках найти нам не удалось.

Зато удалось выяснить, что среди учредителей этих фирм имеется депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, член комитета по социальной политике Марина Белькова. В беседе с корреспондентом Myslo Марина Валерьевна заявила, что слышала что-то о Бокатуеве, но не имеет ни малейшего понятия о его «таксомотороной» деятельности.

Которая, по нашей информации, началась в начале сентября. Чем руководствовался предприниматель, называя фирму «Социальное такси» - непонятно. 6 автомобилей развозили по городу и области абсолютно всех желающих, а не занимались спецобслуживанием в сфере перевозок определенных групп граждан, ограниченных в своих возможностях (инвалидов) по сниженным тарифам.

По словам местных жителей, руководство фирмы при устройстве на работу обещало водителям заоблачные доходы в связи с ненормированным рабочим днем. В реальности же они получили минимальную рабочую смену на 24 часа. Которая превращалась в 25-30 часов. Водители пытались надавить на руководство, чтобы те устроили дополнительный набор сотрудников, но получили отказ: «компания не раскрутилась и набор сотрудников не возможен в связи с маленьким бюджетом». Однако, руководители настоятельно рекомендовали таксистам брать несколько смен подряд, заявляя, что оплатят такую работу «по высшему разряду».

22-летний Саша, устроившийся в «Социальное такси» в середине сентября, в момент ДТП был на смене вторые сутки. По «рекомендации» руководства.

Сразу же после аварии, остальных водителей фирмы распустили по домам - «до выяснения обстоятельств». А диспетчер бодрым голосом сообщала всем дозвонившимся, что «у такси сегодня выходной»...

Александр на фото слева.