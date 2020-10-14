Накажи автохама: туляки жалуются на любителей «газонной парковки»

Продолжаем наш «парад позора» и публикуем небольшую подборку автохамства. В этот раз речь пойдёт о нарушении правил парковки. Наш читатель Антон «поймал» одного из них рядом с домом № 40 по ул. Ф. Энгельса накануне, 13 октября, примерно в 17.50.

На участке, который совсем недавно перекопали для укладки газона, расположился Renault Kaptur c госномером: Т038МТ71.

«Обидно за труд рабочих, которые вручную перекапывали землю, доставали из неё камни, а сейчас её утрамбовывают колесами автовладельцы», – сетует туляк.

В тот же день аналогичное нарушение запечатлел наш читатель Денис в микрорайоне Левобережный, ул. Восточная, д. 1. Hyundai Solaris с номером: Х151АЕ761 расположился на детской площадке.

По словам автора фото, жители многоэтажки неоднократно просили водителя оставлять автомобиль на парковке возле дома, но все просьбы были проигнорированы.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов и снимков много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.