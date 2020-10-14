Какие улицы Тулы будут обесточены 15 октября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Мира, 54, 54-а, 56, 56-а, 58,

ул. Смидович, 1-а, 4, 4-а, 6-в, 2,

ул. Оружейная, 7-а,

ул. Демонстрации, 134, 136, 137, 139, 25, 42-46, 46-а,

ул. Дмитрия Ульянова, 22-32 (чётн.),

ул. Первомайская, 35-47 (нечётн.), 62, 64, 66, 56, 58, 60,

пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5,

пр-д Первомайский, 3-а,

пр-т Ленина, 129, 123-а, 131-б, 131-в, 133, 127, 127-а,

ул. Вознесенского, 1,

ул. Рязанская, 4, 6,

ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),

ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),

1, 4 Горельский проезды,

2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 1-10,

5-й Горельский пр-д, 6, 7,

ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а,

ул. Газовая, 30, 32, 34,

ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г,

ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48,

пр-д Верещагина, 1-7,

Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,

Хомяковский пр-д,

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,

ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,

п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,

СНТ «Лотос», СНТ-3 «УВД», СНТ «Волна»,

ул. Скуратовская, 89-в,

п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-26 (чётн.),

ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),

ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.).