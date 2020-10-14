Какие улицы Тулы будут обесточены 15 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Мира, 54, 54-а, 56, 56-а, 58,
- ул. Смидович, 1-а, 4, 4-а, 6-в, 2,
- ул. Оружейная, 7-а,
- ул. Демонстрации, 134, 136, 137, 139, 25, 42-46, 46-а,
- ул. Дмитрия Ульянова, 22-32 (чётн.),
- ул. Первомайская, 35-47 (нечётн.), 62, 64, 66, 56, 58, 60,
- пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5,
- пр-д Первомайский, 3-а,
- пр-т Ленина, 129, 123-а, 131-б, 131-в, 133, 127, 127-а,
- ул. Вознесенского, 1,
- ул. Рязанская, 4, 6,
- ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
- ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
- 1, 4 Горельский проезды,
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а,
- ул. Газовая, 30, 32, 34,
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г,
- ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48,
- пр-д Верещагина, 1-7,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2,
- Хомяковский пр-д,
- п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
- ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
- СНТ «Лотос», СНТ-3 «УВД», СНТ «Волна»,
- ул. Скуратовская, 89-в,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-26 (чётн.),
- ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
- ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.).
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