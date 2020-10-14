Страшное ДТП с маршруткой под Кимовском: количество пострадавших увеличилось

Фото: УМВД России по Тульской области.

А на место происшествия выехал начальник УМВД России по Тульской области.

Сегодня, 14 октября, в 12.25 на 10-м км автодороги Кимовск – Новольвовск произошло жуткое ДТП

22-летний водитель социального такси выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.

В результате ДТП скончались таксист и две его пассажирки, жительницы Новольвовска. Кроме этого пострадали шесть человек из маршрутки. В настоящий момент раненые находятся в больнице.

На место происшествия выехал начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Он подробно изучил дорожную обстановку, организовал мероприятия по выяснению причин и обстоятельств, способствовавших совершению дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

фото: соцсети