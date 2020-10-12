В Щекино девушка и ее сожитель отправятся в колонию за попытку сбыта наркотиков

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В Щекино 24-летняя местная жительница и ее 22-летний сожитель признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконном хранении наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в начале февраля молодые люди приобрели 55,6 грамма наркотического средства «соль» и весы для расфасовки. В дальнейшем они планировали продать наркотики, но были задержаны сотрудниками полиции.

Кроме этого, в ходе обыска квартиры «наркодельцов» были обнаружены марихуана и неидентифицированное вещество общей массой 4 грамма.

Решением суда обвиняемой назначено наказание – 11 лет лишения свободы, а ее сожителю – 12 лет лишения свободы.