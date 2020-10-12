Фото: стоп-кадр из видео.
Городской переулок, стрелка, Lada: «И пусть весь мир подождет…»
Смотрим очередное видео, снятое на тульской дороге.
Туляк прислал в редакцию Myslo кадры с видеорегистратора своего автомобиля. Они были сняты утром 10 октября этого года в районе пересечения Городского переулка и улицы Рязанской в Туле.
«Даже если нарушаешь (Lada Vesta Т807АС 71RUS) п. 13.5 ПДД, почему не сдвинуться чуть левее и не позволить проехать под разрешающий сигнал светофора остальным участникам движения? На звуковой сигнал не реагирует, сидит как ни в чем не бывало)))», — написал нам Вадим К.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.