Городской переулок, стрелка, Lada: «И пусть весь мир подождет…»

Фото: стоп-кадр из видео.

Туляк прислал в редакцию Myslo кадры с видеорегистратора своего автомобиля. Они были сняты утром 10 октября этого года в районе пересечения Городского переулка и улицы Рязанской в Туле.

«Даже если нарушаешь (Lada Vesta Т807АС 71RUS) п. 13.5 ПДД, почему не сдвинуться чуть левее и не позволить проехать под разрешающий сигнал светофора остальным участникам движения? На звуковой сигнал не реагирует, сидит как ни в чем не бывало)))», — написал нам Вадим К.

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