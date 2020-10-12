Двойное дно: житель Тульской области пытался передать в колонию мобильники в ведре с краской

Фото УФСИН.

Запрещенные предметы он пытался доставить в ИК №7 под видом гуманитарной помощи.

Мобильные телефоны и аксессуары к ним были обнаружены в ведре с краской, имеющем двойное дно.

Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по Тульской области получили информацию о незаконной передаче средств связи в колонию. 12 октября гуманитарную помощь, привезенную 40-летним жителем Тульской области, досмотрели.

В ведре с краской обнаружили двойное дно, в котором находились запрещенные предметы: 4 мобильных телефона, 2 Wi-Fi роутера, 19 сим-карт, зарядные устройства и USB-провода.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ.

Изъятые предметы направили в судебный участок № 43 г. Советска Щекинского района для принятия процессуального решения.