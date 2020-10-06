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Транспортную развязку с Восточного обхода на улицу Ложевую начнут строить в 2021 году

Транспортную развязку с Восточного обхода на улицу Ложевую начнут строить в 2021 году

Проект развязки на пересечении Восточного обхода и улицы Ложевой подготовят к концу 2020 года

Завершение второй очереди Восточного обвода и организация дорожного движения на пересечении с улицей Ложевой обсуждалось сегодня на оперативном совещании губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
 
Было отмечено, что работы на Восточном обводе будут завершены до конца месяца. При этом потребуется корректировка организации дорожного движения на пересечении Восточного обхода и улицы Ложевой.
 
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что в настоящее время ведется разработка проекта на переустройство транспортной инфраструктуры на данном участке. 
 
Комплекс работ предполагает расширение улицы Ложевой (от улицы Пролетарской до улицы Металлургов), а также организацию регулируемого пересечения на участке улицы Ложевой и Восточного обхода.
Завершить проектирование планируется в декабре 2020 года, получение заключения экспертизы намечено на февраль 2021 года.
 
Также, по словам Дмитрия Миляева, ведется проектная работа по реконструкции ряда мостовых сооружений, требующих их приведения в нормативное состояние: Баташевского моста через реку Тулица, Демидовского и Московского путепроводов. 
 
Губернатор отметил, что в непростых условиях формирования и наполнения бюджета именно приведение мостов в надлежащее состояние становится приоритетной задачей.
 
«Перечень мостов, требующих ремонта, определен. Прошу держать на контроле сроки подготовки проектно-сметной документации по названным объектам. А к ремонту Баташевского моста необходимо в обязательном порядке приступить в 2021 году», - сказал Алексей Дюмин Дмитрию Миляеву.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:15 +2
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