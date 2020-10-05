В Криволучье трамвай протаранил легковушку

На момент публикации новости движение трамваев в сторону ул. Плеханова полностью остановлено.

Утром в понедельник, 5 октября, на ул. Металлургов произошло ДТП. В районе поворота в 1-й проезд Металлургов трамвай маршрута №9 протаранил ВАЗ.

Судя по положению транспортных средств, водитель легковушки попытался проскочить перед трамваем, но у него это не вышло.

На момент публикации новости движение трамваев в сторону ул. Плеханова было полностью остановлено. Информация о пострадавших не поступала.