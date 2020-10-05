новости
новости
Регистрация
В Криволучье трамвай протаранил легковушку

В Криволучье трамвай протаранил легковушку

На момент публикации новости движение трамваев в сторону ул. Плеханова полностью остановлено.

Утром в понедельник, 5 октября, на ул. Металлургов произошло ДТП. В районе поворота в 1-й проезд Металлургов трамвай маршрута №9 протаранил ВАЗ.
 
Судя по положению транспортных средств, водитель легковушки попытался проскочить перед трамваем, но у него это не вышло.
 
На момент публикации новости движение трамваев в сторону ул. Плеханова было полностью остановлено. Информация о пострадавших не поступала.
Галерея
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 1
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 2
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 3
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 4
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 5
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 6
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 7
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 8
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 9
В Криволучье трамвай протаранил легковушку, Фото: 10
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавтоаварияДТП с трамваем
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

АО «ТНС энерго Тула» вошло в топ-20 рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний
АО «ТНС энерго Тула» вошло в топ-20 рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.