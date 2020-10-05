В Криволучье трамвай протаранил легковушку
На момент публикации новости движение трамваев в сторону ул. Плеханова полностью остановлено.
Утром в понедельник, 5 октября, на ул. Металлургов произошло ДТП. В районе поворота в 1-й проезд Металлургов трамвай маршрута №9 протаранил ВАЗ.
Судя по положению транспортных средств, водитель легковушки попытался проскочить перед трамваем, но у него это не вышло.
На момент публикации новости движение трамваев в сторону ул. Плеханова было полностью остановлено. Информация о пострадавших не поступала.
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