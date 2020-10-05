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На Веневском шоссе влетела в столб Toyota

На Веневском шоссе влетела в столб Toyota

Водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

4 октября на Веневском шоссе в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, около 3 часов ночи 32-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. После столкновения машина съехала в кювет.
 
«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota. Он получил травмы и был госпитализирован», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:04 +1
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