На Веневском шоссе влетела в столб Toyota

4 октября на Веневском шоссе в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, около 3 часов ночи 32-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. После столкновения машина съехала в кювет.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota. Он получил травмы и был госпитализирован», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.