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В лобовом ДТП в Щекинском районе пострадали три человека
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В лобовом ДТП в Щекинском районе пострадали три человека

У предполагаемого виновника автоаварии нет водительского удостоверения.

Утром 2 октября на 217-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от поворота на Советск) столкнулись ИЖ-2126 и отечественный внедорожник LADA 4×4.
 
Предполагается, что 45-летний мужчина за рулем легковушки выехал на полосу встречного движения. При этом у предполагаемого виновника ДТП нет прав на управление транспортными средствами.
 
«В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля «ИЖ», 74-летний водитель второго автомобиля и его 75-летняя пассажирка. Все пострадавшие получили различные травмы и были госпитализированы», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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